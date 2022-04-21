إفطار 20 رمضان 2022.. طريقة عمل الفتة السورى

تُعتبر وجبة الإفطار في رمضان من الوجبات الهامة؛ لذا تسعى الكثير من ربات البيوت في أن تحمل الكثير من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى المذاق الشهي والطيب.

تحظى الأطعمة السورية الكثير من الشهرة في عالمنا العربي وبالأخص الشارع المصري؛ لذا تقدم الشيف عظيمة حمدي في السطور التالية طريقة عمل الفتة السوري لإفطار 20 رمضان 2022.

مكونات الفتة السوري:

خبز شامي مقطع مكعبات.

كوب من الأرز.

صدور دجاج مقطع إلى مكعبات.

زبادي.

ثوم مفروم.

معلقة صغيرة من البابريكا.

ملح وفلفل أسود.

معلقة صغيرة من الكركم أو الكاري.

طريقة عمل الفتة السوري:

تتمثل الخطوة الأولى في وضع مقلاة على النار وبها معلقة طعام سمن.

نحمص الخبز في الفرن أو حسب الرغبة حتى تصبح ذهبية اللون ترفع من على النار وتوضع جانبا.

يغسل الأرز جيدا ثم ينقع في الماء لمدة نصف ساعة، وفي وعاء على النار ضعي مقدار من السمن أو الزيت لو استخدمنا الأرز البسمتي وتبشر بصلة صغيرة ونتقلب حتى تصبح ذهبية اللون.

ضيفي الأرز والملح ومعلقة صغيرة من الكركم أو الكاري ومقدار من الماء يغطي الوجه وعندما يتشرب الأرز الماء تخفض الحرارة ويغطى ويترك حتى ينضج.

لتجهيز الدجاج: تبلي مكعبات الدجاج بماء البصل، ملح، فلفل، كركم أو كاري و تركيها في التتبيلة نصف ساعة تقريبا.

وفي مقلاة على النار ضعي قليل من الزيت ونضيف مكعبات الدجاج ثم تقلب وتترك على النار حتى تنضج.

لتجهيز صوص الزبادي: اخلطي الزبادي مع فص الثوم أضيفي إليه نقطة خل ونقطة زيت وقلبي جيدا.

في طبق التقديم ضعي مكعبات الخبز المحمص أولا ثم الأرز وأخيرا الدجاج، صبي صوص الزبادي على الوجه ويجمل الوجه بالبابريكا.

فوائد الدجاج في رمضان:

أكد الأطباء أن الدجاج يساعد في بناء العضلات، حيث يعتبر الدجاج من أفضل المصادر غير النباتية للبروتين، وهي اللحوم الخالية من الدهون، مما يعني أنها تحتوي على كمية أكبر من البروتينات وكمية أقل من الدهون.

أوضح خبراء التغذية بموقع "thehealthsite" الطبي، أنه تقدم لك 100 جرام من الدجاج المشوي 31 جرامًا من البروتين، مما يجعلها رائعة لأولئك الذين يرغبون في زيادة حجم العضلات وبناءها.