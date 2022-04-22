الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إفطار 21 رمضان 2022.. طريقة عمل الكشرى الإسكنرانى

الكشري الاسكنراني
الكشري الاسكنراني

تحتار الكثير من ربات البيوت بشكل يومي، عند إعداد وجبات الإفطار، خاصة وبعد مرور عشرون يوميًا من شهر رمضان، حيث تسعى في إعداد وجبات محملة بالفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى المذاق الشهي.

 

في السطور التالية نقدم طريقة عمل "الكشري الإسكندراني" لإفطار 21 رمضان، شهي ومحمل بالكثير من الفيتامينات والمعادن.

 

مكونات الكشري الإسكندراني:

  • كوب عدس أصفر.
  • كوب أرز.
  • بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.
  • ثوم مفروم.
  • معلقة كبيرة من السمنة.
  • معلقتين كبيرة من الزيت.
  • كمون وملح وفلفل.
  • معلقة من صلصلة الطماطم.
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طريقة تحضير الكشري الإسكندراني:

تتمثل الخطوة الأولى في تسخين حلة على النار، ثم قومي بوضع ملعقة كبيرة من الزيت، وملعقة من السمنة، وبعد ذلك يوضع البصل مع التقليب لدقائق قليل، والثوم المفروم.

بعد تشويح الثوم والبصل، قومي بوضع الأرز، والعدس الأصفر مع تقليب وخلط المكونات جيداً، ويتم الاستمرار في تقليب المكونات حتي تجف تماماً، مع إضافة مكعب مرقة الدجاج، وبعد ذلك يوضع الماء المغلي، مع وضع ملعقة صغيرة من الكمون، ورشة من السكر مع التقليب، ويتم تغطية الحلة ويترك الخليط على نار هادئة حتى ينضج.

 

يقدم الكشري مع البيض المسلوق، وصوص الطماطم، مع السلطة الخضراء، لإفطار شهي في رمضان.

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فوائد العدس المذهلة للجسم:

العدس عبارة عن بقوليات دائرية صغيرة، تأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام والألوان ، بما في ذلك الأسود أو البني أو الأصفر أو الأحمر أو الأخضر، لطالما كانت عنصرًا أساسيًا في المطبخ الهندي  بالإضافة إلى الطبخ النباتي كمصدر للبروتين النباتي.

 

العدس ينتمي إلى عائلة البقوليات، فوفقًا لما ذكره الاطباء بموقع " medicalnewstoday" الطبي، فالعدس يحتوي على مستويات عالية من البروتين والألياف.

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كما أن العدس سريع نسبيًا وسهل التحضير، كما أن تكلفته المنخفضة تجعله شكلاً من أشكال البروتين عالي الجودة يمكن الوصول إليه للعديد من الأشخاص حول العالم.

 

وأوضح الأطباء إن استهلاك العدس والبقوليات بشكل عام، يساهم في انخفاض مخاطر العديد من الحالات الصحية المتعلقة بنمط الحياة، بالإضافة إلى أن العدس يوفر كمية كبيرة من حمض الفوليك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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