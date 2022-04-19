الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حفل إفطار جماعى بـ«هندسة طنطا» بحضور قيادات الجامعة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت كلية الهندسة بجامعة طنطا، الإثنين، حفل إفطار جماعي في جو أسري مبهج، في إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة.

 

وأكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حرص رئيس جامعة طنطا على أن يكون الإفطار الجماعي عادة سنوية، في شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين ضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير أفضل الخدمات للطلاب.

 

من جانبه أوضح الدكتور أحمد نصر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن هذا الإفطار نظمه اتحاد طلاب كلية الهندسة فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى شارك  فيه 2000 شخص وبحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حمدى شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والدكتور أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

لمة العيلة حفل افطار جماعي هندسة طنطا بحضور قيادات الجامعة

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وائل لطفي

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