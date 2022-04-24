الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بالتشاجر للخلاف على أولوية المرور بأطفيح

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طرفى مشاجرة في أطفيح، بسبب خلاف على أولوية المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين 4 أشخاص، بسبب خلاف على أولوية المرور بـ"توك توك"، ما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين برأسه.

وألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة القبض المتهمين التشاجر أطفيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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