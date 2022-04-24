الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ماذا تفعل مع أزمة هاردوير التابلت؟ «التعليم» تنصح طلاب الثانوية

التابلت
التابلت

كثيرٌ من الطلاب لديهم أزمة في «هاردوير التابلت»، ويتساءل بعضهم في حيرة عن حل لهذه المشكلة، لتوجه وزارة التعليم تنبيهًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في هذا الشأن، استعدادُا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي ستعقد إلكترونيًا بنسبة 70٪ وورقيًا بنسبة 30٪ وتضمنت الآتي:

١- التابلت تم تحديثه ولا توجد عليه أيقونة المنصة 
٢- التابلت مكسور أو خارج المنظومة 

أشارت إلى أن الحل يتلخص في التوجه لأخصائي التطوير بالمدرسة لحل المشكلة، لافتة إلى أنه إذا لم تحل المشكلة يمكن التوجه لمركز التطوير التكنولوجي.

أضافت أن مشاكل الهاردوير (كسر أو التابلت خارج المنظومة)، يمكن التوجه إلى توكيل سامسونج، مشددة على الطلاب بأن الامتحانات ستبدأ 11/5/2022، فلابد أن يلتزم الطالب بالحضور بالمدرسة مع التأكد من التالي: 

1 - التابلت وجاهزيته مسؤولية الطالب وولى أمره 
2 - لازم التابلت قبل الامتحان يكون جاهز وخال من المشاكل 
3 - الطالب يجب أن يحضر الامتحان التجريبي ليحل مشاكل التابلت

ووجهت وزارة التعليم خطاب دوري للمديريات التعليمية بشأن آلية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام لنهاية العام الدراسي 2021/2022، مشددة على ضرورة تكليف مديري جميع الإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

• حصر المدارس الثانوية عام وخاص المجهزة تكنولوجيا وبها حالة من الاستقرار بالكهرباء والانترنت، والتي تصلح لأداء الامتحان الإلكتروني وذلك عن طريق رئيس قسم التطوير بالإدارة  وتحت الإشراف المباشر لمدير مركز التطوير بالمديرية.
• حصر طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام المستهدفين لأداء الاختبار الإلكتروني.
• توزيع الطلاب المستهدفين على المدارس المجهزة صاحبة المبنى على أن يكون طلاب المدرسة الأصلية في الفترة الصباحية وطلاب المدرسة الخدمات، إضافة إلى طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة في الفترة المسائية.

• يتم تسجيل المدارس المجهزة وكذلك الطلاب المسكنين عليها في الفترتين الصباحية والمسائية على التطبيق المعد لهذا الغرض عن طريق قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

ووجهت بضرورة الانتهاء من ذلك الثلاثاء المقبل، حتى تتمكن الوزارة من اتمام الاعمال الخاصة بالامتحانات الإلكترونية قبل انعقاد الامتحانات بوقت كاف.

وأكدت ضرورة التنبيه مع المدارس الثانوية حكومي وخاص بضرورة حضور جميع الطلاب للتدريب يومي 26 / 27 ابريل للحصول على أقصى فائدة من التدريب والتأكد من جاهزية أجهزة التابلت قبل امتحان نهاية العام.

استقرار العام الدراسي امتحانات التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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