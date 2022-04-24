الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع عيد شم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بخطوات سهلة

سلطة رنجة
سلطة رنجة

تحتفل مصر بعيد شم النسيم الذي يتزامن هذه الأيام مع شهر رمضان، لكن يظل الاحتفال به ضرورة قصوى لدى الكثير من البيوت المصرية رغم ما يخلفه تناول هذه المأكولات من فسيخ ورنجة من الشعور بالعطش، لكن يظل الاحتفال بهذه المناسبات المصرية الخاصة أمرا مهمًا ومقدّرًا.

وتعتبر الرنجة من أشهر الأطعمة التي يتم تناولها في هذه المناسبة، وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل سلطة الرنجة بتفاصيل سهلة، وغير مكلفة:

◘ المكونات:
عدد 2 رنجة كبيرة 

نصف كوب من الطحينة الخام 

2 حبات من الليمون 

نصف كوب من الزيت 

رشة بسيطة من الملح 

رشة بسيطة من الفلفل 

رشة بسيطة من الكمون 

2 من حبات الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة 

2 من حبات البصل المقطعة إلى قطع صغيرة  

2 من حبات الفلفل المقطع إلى قطع صغيرة 

نصف كوب من الخل

الطريقة:
في وعاء على النار نقوم بوضع الرنجة وتغطيتها على نار هادئة، وفي حال يتم تسخين الجلد، وظهور لحم الرنجة، نقوم بنقل الرنجة على الجانب الآخر للحصول على نفس النتيجة وبعد الوصول إلى النتيجة المطلوبة نترك الرنجة حتى تهدأ وهذه الخطوة لا يجب تجاهلها حتى يتم التخلص من جميع الميكروبات التي يحتمل أن تكون موجودة في الرنجة لمرور تجربة تناول الرنجة بسلام، مع مراعاة أن يتم وضعها أيضا داخل فريزر الثلاجة لمدة يومين على الأقل، فهذه الطريقة من شأنها أيضا أن تقضي على البكتيريا التي يمكن أن تكون متواجده في الرنجة.

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بعد أن تهدأ الرنجة، نقوم بتقطيعها إلى مكعبات وإزالة الشوك منها ووضعها في طبق عميق ونضيف إليها البصل والطماطم بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة والفلفل بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم إضافة الخل والليمون والزيت والملح والفلفل والكمون.

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يمكن تقديم هذه الرنجة إلى جوار البطاطس المقلية، والعيش الأبيض أو البلدي وكذلك يمكن تناول الخس إلى جوار هذه الوجبة، مع ملاحظة أنه يمكن إزالة أي من تفاصيل الوصفة وإضافة أخرى حسب الرغبة، وتعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات الخاصة بموسم شم النسيم.

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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