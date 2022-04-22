فسيخ ورنجة وملوحة.. أسواق الأسماك المملحة في الإسكندرية: «الصنعة تحكم» ( فيديو)



تناول الفسيخ والأسماك المملحة في عيد شم النسيم، عادة يحرص عليها المواطنين من المسلمين والأقباط سنويًا، ومع تزامن عيد شم النسيم مع شهر رمضان المبارك، أجرت «الدستور» بث مباشر من سوق الفسيخ والأسماك المملحة بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية للتعرف على الأنواع والأسعار ونسب الإقبال بالتزامن مع عيد شم النسيم.



يقول محمد ياسين البرنس، أحد أصحاب محلات الاسماك المملحة في سوق العطارين، إن تزامن عيد شم النسيم مع شهر رمضان المبارك يجعل الإقبال خلال تلك الأيام ضعيف، وذلك بسبب أن شم النسيم هو عيد للمسلمين والأقباط ونتشارك فيه جميعا في وجبة الفسيخ وهي الأكلة الشعبية الاشهر في ذلك اليوم.

وأضاف لـ«الدستور» أنه للعام الثاني يتزامن شم النسيم في أيام شهر رمضان، وأكل الفسيخ صعب على المسلمين في شهر رمضان وغير مستحب، لذا يكون الإقبال من بعض الإخوة الأقباط، ولكن يزداد الإقبال في نهاية شهر رمضان لتكون وجبة أساسية في عيد الفطر المبارك عند الكثير سواء من المسلمين أو المسيحيين.



وأوضح أن أسعار الفسيخ أرتفعت هذا العام، بسبب شهر رمضان ودخول فصل الصيف، حيث تبدأ الأسعار من 140، 160، 180، 200 والسوبر 220 جنيها، أما الرنجة فتتراوح أسعارها من 45، 50، 65، 80، 100و 120 الهولندي بالبطارخ، أما السردين البلدي « سردين المكس» فسعره الآن 100جنيه.

وتابع أن الملوحة الاسواني لها عدة انواع وأشهرها « كلب الملوحة» التي أسعارها 180 للحجم الصغير، و250 الحجم الكبير وتميز بأن السمكة لديها أسنان، بجانب ذلك توجد الملوحة الراية بـ140جنيها، واللبيس بـ160جنيها للكيلو.



ولفت أن يتواجد أيضًا الملوحة المخلية وسعر الكيلو 280 جنيها، أما الأنشوجة المصنعة يدويًا الكيلو بـ200جنيه، أنا السردين المخلي الربع كيلو 45 جنيها، بجانب الملوحة الأسواني المعلبة سواء القطع أو المفتتة او بالطحينة، وكل شخص يُقبل على ما يفضله من تلك الأنواع.

وأشار، إلى أن التحكم في نسبة الملوحة في سمك الفسيخ تختلف بمدة تمليحه والتي كل ما تزيد المدة تزداد درجة الملوحة، لافتاً إلى أن الفسيخ ينقسم من زيرو ملح، ملح خفيف، نصف ملح، وحادق ولكن أهل الإسكندرية يفضلون السمك الملح الخفيف أو المتوسط.

وأكد أنه يجب شراء الفسيخ من مكان موثوق منه، ولديه شهادة صحية ومراقبة من الجهات المعنية، وخاصة في أيام المواسم، مشيرًا أن السمكة الجيدة تكون لها مواصفات من لونها وشكلها المعتدل ولون اللحم، وحتى لون مياه التمليح في البراميل الخشبية التي يجب أن يحفظ فيها الفسيخ.



وأوضح ياسين محمد نجل صاحب المحل، أن الأسماك المملحة بكل أنواعها تتم تحضيرها داخل المحل وذلك تسهيلًا على المواطنين، حيث يتم تنظيف وإخلاء سمك الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين، وتجهيزه في علب بلاستيكية مُحكمة، مما جعل تناول وجبة الفسيخ اصبح اسهل خاصة على سيدات البيوت.

وأشار إلى أن الفسيخ تتغير أسعاره حسب الحجم، بداية من الحجم الصغير والذي يكون 5سمكات في الكيلو، وحتى السوبر التي يمكن أن تصل السمكة السمكة الواحدة لكيلو إلاربع، لافتًا أن أكثر العملاء تطلب الفسيخ جاهز على الأكل، سواء في أيام الاعياد شم النسيم وعيد الفطر، او في الأيام العادية، حيث يوجد من يحرص على تناول الفسيخ بشكل دائم.

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