الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 7 سنوات لمتهم بدفع طالب ثانوي من قطار لسرقة هاتفه

متهم
متهم

عاقبت محكمة الجنايات بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، المتهم بقتل طالب عقب دفعه من قطار المنصورة المحلة الكبرى لسرقة جهازه المحمول بالسجن 7 سنوات.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعى «أمجد. ا. ا»، قرب قرية محلة خلف، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث إلى محل البلاغ، حيث تبين من التحريات الأمنية أن الشاب الضحية مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى، وتبين أن المجنى عليه كان يستقل قطار المنصورة القادم من محافظة الدقهلية، هو وشقيقه التوأم عائدين للمحلة من المنصورة، بعد قضاؤهم اجازة  استعدادا لبدء العام الدراسي وأثناء تواجده على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهول الهوية، سرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه، وأثناء اعتراض الأخير، دفعه المتهم ليلقي الشاب حتفه أسفل عجلات القطار، ما أدى إلى بتر يد الشاب الضحية وقدمه، ثم وفاته لاحقا متأثرا بإصابته.

 وتم مناظرة الجثة حيث تبين أن المجني عليه أصيب بيتر يده وقدمه، ما أدى لوفاته، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، ونجح فريق البحث في تحديد هوية المتهم من خلال التتبع بكاميرات المراقبة وتم ضبطه والوصول إلى مكان اختباؤه وإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتجديد حبسه حتى صدور قرار إحالته للمحاكمة الجنائية.

محكمة الجنايات الغربية المتهم قتل طالب قطار سرقة السجن لمدة ٧ سنوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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