الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تدافع عن ردها على اتفاق الصين- سولومون

الحكومة الأسترالية
الحكومة الأسترالية

دافعت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، عن رد فعلها تجاه الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها الصين مع جزر سليمان، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، حيث كانت تأمل في إبراز قدراتها في مجال الأمن القومي.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن وزير الدفاع الاسترالي بيتر داتون قوله، في مقابلة تلفزيونية، إن نجاح الصين في إبرام الإتفاقية نجم عن تبنيها سياسة "الألاعيب غير المتكافئة" التي تنطوي على تكتيكات لا يمكن لأي حكومة أسترالية أن تنافسها.

وأضاف داتون أن الاتفاقية تتماشى مع محاولات الصين بالمشاركة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أستراليا لا يمكنها أبدًا التنافس مع "قواعد اللعبة" بتلك الطريقة التي تتبعها الصين لاسيما بالنظر إلى تصرفاتها في إفريقيا.

وقال إنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كانت الصين قد قامت بمدفوعات فاسدة لإبرام الإتفاقية مع جزر سولومون.
وكانت كانبيرا قد أبدت قلقها من أن الاتفاقية الأمنية يمكن أن تؤدي إلى وجود عسكري صيني على بُعد أقل من ألفي كيلومتر من أستراليا، لدرجة أن وزيرًا أستراليًا التقى الأسبوع الماضي مع رئيس وزراء جزر سولومون ماناسيه سوجافاري، في هونيارا، وطلب منه عدم التوقيع على الاتفاقية المقترح، لاسيما أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيله.

يشار إلى أن الاتفاقية، التي أُعلن عنها في وقت سابق من الشهر الحالي، تعتبر تقدمًا كبيرًا للصين في المحيط الهادئ الغني بالموارد، حيث إنه لطالما كانت الولايات المتحدة تمثل النفوذ المهيمن إلى جانب الحليفين أستراليا ونيوزيلندا.

وقالت الصين إن الاتفاقية ستساعد جزر سليمان في الحفاظ على النظام الاجتماعي والتعامل مع الكوارث الطبيعية والإغاثة الإنسانية، وقالت إنها لا تشكل أي خطر على الولايات المتحدة، بينما قالت جزر سليمان إنها لن تقوض السلام الإقليمي.

أستراليا الصين - سولومون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

أسماء المفرج عنهم بـ«عفو رئاسي»

أم تنهى حياة طفلتها بمعاونة عشيقها فى الشرقية.. وتحرك من النيابة ضد المتهمين

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

تعليمات حكومية بحصر المستشارين المتقاعدين فوق سن الـ60 وتحديث بياناتهم

سباق ومنافسة عالمية بين «الهيدروجين» و«الفولاذ» الأخضر في إزالة الكربون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)

الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى