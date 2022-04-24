الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: مقتل 22 ألف جندى روسى منذ بداية الحرب

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، عن مقتل نحو 21 ألفًا و800 جندي روسي، وتدمير 873 دبابة و179 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - أن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و24 أبريل بلغ نحو 21 ألفًا و800 جندي و873 دبابة و2238 مركبة قتالية مدرعة و408 من الأنظمة المدفعية و147 من أنظمة الصواريخِ متعدّد الانطلاق و69 من أنظمة الدفاع الجوي و179 طائرة و154 مروحية و1557 مركبة و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و191 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و28 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية "إنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرًا لصعوبة حسابها بدقة بسبب كثافة العمليات".

من جهته، أعلن مكتب المدعى العام الأوكراني، اليوم الأحد، عن ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 602 قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام - في بيان وفقًا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أنه بحلول صباح اليوم 24 أبريل 2022، يكون أكثر من 602 طفل في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، وعلى وجه الخصوص قُتل 213 طفلًا وأصيب 389 آخرون.

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتًا، موضحًا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (122 طفلًا) يليها العاصمة كييف 114 طفلًا.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعى العام أن 1500 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي، بينها 102 دُمرت بالكامل.

كييف العملية العسكرية أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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