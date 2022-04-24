وزير التعليم يعلق على إمكانية طباعة ورقة المفاهيم لطلاب المرحلة الثانوية قبل الامتحان

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إمكانية طباعة ورقة المفاهيم لطلاب المرحلة الثانوية قبل عقد الامتحان.

ورد الوزير خلال جروب “معا نستطيع” قائلا: سوف نقدم "مثال" لكراسة المفاهيم لمادة أو اثنين فقط وليس الكراسة النهائية للتعرف على الشكل العام.

وشدد الوزير، على أنه لن يطبع أحد شيئا وسوف تطبع الوزارة الكراسة مثل أوراق الأسئلة تماما ويتم توزيعها مع ورقة الأسئلة مع بدء اللجان الامتحانية.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة، على نظام الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى تدريبهم على شكل الامتحان بنظام “البابل شيت”.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، أن “ورقة المفاهيم” ستشمل جميع القوانين والمعادلات والتواريخ من داخل المنهج.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي، استمرار التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة بالثانوية العامة لمدة عامين، لحين وصول تطوير المناهج للثانوية العامة.

وقال وزير التعليم، إن سبب عدم اصطحاب التابلت في اللجان الامتحانية بالثانوية العامة، هو القضاء على الغش، وتحقيق فرص التكافؤ بين الطلاب.

وأكد الوزير، أنه لا يمكن إتاحة ورقة المفاهيم قبل الامتحان، موضحاً أنها ستكون وافية شاملة لكل المنهج.