الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: إنتاجية فدان القمح بلغت 20 أردبا.. وإجراءات للحد من الفاقد

محصول القمح
محصول القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، انتظام حصاد محصول القمح والتوريد، متوقعة إنتاج وفير للفدان يصل إلى 20 أردبا للفدان، مع اتخاذ إجراءات للحد من الفاقد الذي يصل إلى 10%.

وقال تقرير لقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، إن متوسط إنتاجية الفدان 20 أردبا بما يعادل 3 أطنان للفدان، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة هذا العام بمحصول القمح وصلت إلى 3 ملايين و660 ألف فدان بزيادة قدرها 240 ألف فدان عن العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج الكلي إلى 10 مليون طن، خاصة مع زيادة المساحة المنزرعة وإقبال الفلاح على الزراعة في ظل تحديد السعر قبل بداية موسم الزراعة، لافتا الى أهمية محصول القمح، حيث أنه مرتبط في مصر برغيف الخبز، فهو يعد العمود الفقري لغذاء الشعب المصري، وكذلك إعطائه طاقة عالية للغذاء.

وقدم التقرير نصائح هامة للمزارعين قبل بداية حصاد القمح ووجه مجموعة من النصائح للمزارعين قبل بداية حصاد القمح، حيث تتمثل هذه النصائح في أن أخر رية تكون في طور النضج الفسيولوجي والمتمثل في تحول لون السنبلة وحامل السنبلة إلى اللون الأصفر،وان تكون بداية الحصاد بعد الرية بمدة تتراوح من 20 إلى 35 يوم.

وأكد التقرير أن الحصاد يكون في طور النضج التام عندما تكون نسبة الرطوبة 18%. يراعى الحصاد في الصباح الباكر أو عند المساء، ويجب يجب على المزارع مراعاة ماكينات الحصاد،وضرورة  الحفاظ على المحصول عند عملية الحصاد

وأشار التقرير إلى أنه يجب على المزارعين الاهتمام ببعض الأمور التي من شأنها التقليل من الهدر في القمح والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 10%، وتتمثل هذه الأمور في، تعبئة القمح عند الحصاد في أجولة سليمة، وضع مفرش أسفل ماكينة حصاد القمح، وفي حالة التخزين في المنزل، يتم وضع القمح في أجولة من الخيش.

وأشار التقرير إلى أن الموسم الحالي شهد زراعة صنفين جدد من القمح هما سخا 95 ومصر 3، في حين أن الموسم المقبل سيشهد صنفين أخرين هما مصر 4 وبني سويف 8 مكرونة، كما أنه يتم حاليا تسجيل أصناف نوبارية 2، وشندويل 2 وهما مازالا تحت الإكثار. 

-الزراعة انتاجيةفدان القمح بلغت 20اردب وإجراءات للحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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