الأحد 24 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد يون سيوك-يول يغادر إلى اليابان للتشاور بشأن السياسات

اليابان
اليابان

يغادر وفد الرئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك-يول متوجها إلى اليابان اليوم الأحد لإجراء مشاورات سياسية بشأن كوريا الشمالية وغيرها من القضايا الثنائية المعلقة، وسط توقعات بأنه قد يجتمع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وتعد اليابان هي الدولة الأجنبية الثانية التي يرسل يون وفدا إليها بعد الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يعقد الوفد المكون من سبعة أعضاء، برئاسة النائب تشونغ جين-سوك من حزب سلطة الشعب، سلسلة من الاجتماعات خلال الرحلة التي تستغرق خمسة أيام مع مسؤولين في وزارة الخارجية والهيئة التشريعية اليابانية، بالإضافة إلى مسؤولين من دوائر الأعمال ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية.

وعلى وجه الخصوص، يدفع الوفد لعقد اجتماعات مع كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، وكذلك رئيسي الوزراء السابقين شينزو آبي ويوشيهيدي سوجا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية.

ويضم الوفد أيضا النائب كيم سوك-كي، والرئيس السابق للأكاديمية الدبلوماسية الكورية الجنوبية الوطنية يون دوك-مين، والأستاذ بكلية الدراسات الدولية العليا بجامعة سيئول الوطنية بارك تشول-هي، والسفير السابق لدى سنغافورة لي سانغ-دوك والسفير السابق لدى كمبوديا تشانغ هو-جين.

وقد يناقش الوفد إمكانية حضور كيشيدا حفل تنصيب يون في 10 مايو وطرق تحسين العلاقات المتوترة بشدة بسبب قضايا متعلقة بالحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945، مثل العبودية الجنسية والعمل القسري.

وأكد يون على أهمية تعزيز العلاقات مع اليابان، فضلا عن التعاون الثلاثي بين سيئول وواشنطن وطوكيو، قائلا إن تركيزه سينصب على بناء شراكة "موجهة نحو المستقبل" مع الدولة المجاورة.

وبعد يوم من انتخابه الشهر الماضي، تحدث يون عبر الهاتف مع كيشيدا واتفقا على العمل معا لتعزيز "التعاون الودي" بين بلديهما. وكان كيشيدا ثاني زعيم أجنبي تحدث إليه يون بعد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت بيه هيون-جين، المتحدثة باسم يون، أثناء الإعلان عن الزيارة الأسبوع الماضي "هدف الوفد هو إجراء مشاورات حول السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية والعلاقات بين سيئول وطوكيو. ونتوقع أن ترسي الزيارة الأساس للتعاون بشأن كوريا الشمالية ولحل القضايا العالقة بين البلدين".

سياسات السياسات ليابان لتشاور اليابان سياس تشاو يغادر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإخوان كانوا أحد أسباب الفتنة الطائفية فى مصر منذ السبعينيات حتى 30 يونيو

الأكثر قراءة

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث مروع بصحراوى سوهاج

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 506.86 مليون والوفيات 6 ملايين و612271

ماكرون أم لوبان؟.. الفرنسيون يختارون رئيسهم للسنوات الخمس القادمة

خروج 2672 متعافيا من كوفيد-19 من المستشفيات فى البر الرئيسى الصينى

الخارجية توضح تفاصيل وفاة 3 مصريين فى السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صهيونى اليمين الإسرائيلى المتطرف.. قد تجتاح غزة

هبة مدين

جهاد النفس وترويضها.. معركة الجسد الواحد

محمد المعتصم

«سوتس بالعربى».. إعادة اكتشاف الممثلين

عفاف السيد

شم النسيم.. أول الزمان ويوم بعث الحياة

ماجد حبته

إعدام بعد 32 سنة تعذيبًا!

د.أحمد الخميسى

المترجم السوفيتى العجوز يكشف أسرار الزعماء

محمد الطويل

محطات لبناء الذات

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمات ماليزية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

«الرد الاقتصادى».. كيف تثأر إسرائيل من صواريخ غزة؟

إسرائيل تغلق معبرىّ «بيت حانون» و«كرم أبوسالم» شمال وجنوب غزة