إيقاف وإزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف فى ملوى بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا من إيقاف وإزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات ومرتكبيها، وذلك خلال حملة بقيادة نائبا رئيس المركز والمدينة.

حالات تعدٍ بالبناء المخالف

وكانت حملة مكبرة بقيادة كل من محمد عبد الغنى وهشام الضوى نائبا رئيس المركز والمدينة، قد تمكنت من إيقاف ثلاث حالات تعدى مباني بحي شمال وحى جنوب المدينة بدون ترخيص، وإزالة الشدة الخرسانية والتحفظ على مواد البناء، وذلك بحضور سيد طه و صابر محمد مديري الاشغالات بمدينة ملوى والجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن علي المخالفين.

حالات تعدٍ بالبناء المخالف

كما أزالت الحملة حالة تعدٍ على حرم الشارع ببناء سلم بشارع متفرع من شارع ام القرى بحي غـرب مدينة ملوى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه، أكد اللواء اركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه قام بإعطاء توجيهات لنواب رئيس المركز والمدينة ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية ،بضرورة تكثيف الحملات على حالات البناء العشوائي المخالف والغير مرخص، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وازالة كافة الاشغالات بشوارع المدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حالات تعدٍ بالبناء المخالف

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة إزالة كافة التعديات سواء علي أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص وتطبيق الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفرض القانون علي جميع المتعدين والمخالفين بدون أية استثناءات مشيرا إلي أستمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي في تكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء والتي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بالأحياء والقرى.