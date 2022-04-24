الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الجزائرى: ندعم الشرعية الدولية لذلك ندعم حكومة الدبيبة فى ليبيا

الرئيس الجزائرى
الرئيس الجزائرى

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن هذا الدعم نابع من دعم بلاده للشرعية الدولية.

وفي لقاء إعلامي، تطرق تبون إلى الملف الليبي قائلا إن "الجزائر تدعم الشرعية الدولية ولذلك هي تدعم حكومة الدبيبة".

وأضاف: "الأشقاء في ليبيا طلبوا من الجزائر تنظيم مؤتمر دولي، والدولة الجزائرية بصدد دراسة الأمر وتحاول دوما لم الشمل لا التفرقة".

وتابع: "نحن نسير مع الشرعية الدولية في ليبيا ولا يوجد حل هناك دون الرجوع إلى الشعب".

وأردف قوله: "لا بد من انتخابات تشريعية في ليبيا، لكي تعود الشرعية للشعب، والبرلمان هو من يقرر شكل الحكومة الجديدة".

وعلى صعيد آخر ، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن بلاده لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وقضية الصحراء، مؤكدا أن هذه المسألة تتعلق بـ"تصفية الاستعمار".

وفي لقاء إعلامي، قال تبون إن "دور الجزائر المحوري في عدة قضايا المنطقة عاد من جديد".

وأضاف أن "الجزائر لن تتخلى عن فلسطين والصحراء الغربية لأنها مسألة تتعلق بتصفية الاستعمار".

وشدد على أن "القضية الفلسطينية من الثوابت الجزائرية منذ عهد الرئيس هواري بومدين نظرا لقدسية المكان".

وعن تغيير مدريد لموقفها حيال قضية الصحراء، اعتبر أن "ما فعلته إسبانيا غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا والقرار ليس من يقبل هذا الحل أو ذاك، فإسبانيا مازالت مسؤوليتها في الصحراء الغربية، والقانون الدولي يعتبرها الدولة المتصرفة حاليا، وغير مسموح لها بمنح بلد مستعمر لدولة أخرى".

وتابع: "لدينا علاقات طيبة مع إسبانيا ولكن رئيس الحكومة تخلى عن كل شيء، ونحن نعتبر إسبانيا مسؤولة تاريخيا عن النزاع" المتعلق بالصحراء".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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