الرئيس الجزائرى: مصر دولة شقيقة وقطب أساسى فى القومية العربية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن مصر تعد بمثابة "دولة شقيقة بأتم معنى الكلمة"؛ نظرًا لكونها قطبًا أساسيًا في القومية العربية بجانب الجزائر والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الصحفي الدوري، الذي عقده تبون، مع ممثلي الصحافة المحلية، وبثه التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأوضح الرئيس الجزائري، أن كافة الدول العربية أكدت مشاركتها في القمة العربية المقبلة، التي سوف تستضيفها الجزائر، شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كافة الدول العربية إزاء مختلف القضايا.

وأضاف أن العلاقات مع دول الخليج كانت ومازالت طيبة، ولكنها تعرضت لبعض "الفتور" خلال الفترات الماضية.

وحول العلاقات الجزائرية مع مختلف القوى الدولية، نوه الرئيس الجزائري إلى أن بلاده عضوًا أساسيًا في حركة عدم الانحياز، وتربطها علاقات طيبة مع مختلف الدول، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزمه على إجراء تعديل حكومي جديد دون أن يحدد توقيته والحقائب التي سيشملها هذا التعديل.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت، إن هذا التعديل سيكون وفق نتائج كل قطاع.

وأضاف أنه يستند إلى مخرجات مجلس الوزراء وما تم تنفيذه ولم ينفذ من قرارات.

و كان تبون أجرى تعديلًا حكوميًا طفيفًا في فبراير الماضي أنهى بموجبه إشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على وزارة المالية، وعين بدلًا منه وزير المالية السابق محمد راوية، كما أقال وزيرة الثقافة و الفنون وفاء شعلال.

وفي العاشر من مارس الماضي، أنهى تبون مهام وزير النقل عيسى بكاي، لـ" ارتكابه خطأ فادحًا"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.