محافظ الجيزة يشهد قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الأرثوذوكسية (صور)

قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم السبت، التهنئة إلى الأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال حضور المحافظ للقداس بالكنيسة الأرثوذكسية بشارع مراد بالجيزة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث كان في استقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة.



وأكد محافظ الجيزة على أن مشاركة الشعب المصري الزيارة وتبادل التهنئة بالأعياد خير دليل على وحدة وتماسك النسيج الوطني، وأن تلك الوحدة هي الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصري بمختلف المحافل بالعمل كيد واحدة لتحقيق الأهداف والقضاء على مختلف التهديدات.



ومن جانبه، تقدم الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف الجيزة، بالشكر لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا بأن تنعم مصر دائمًا بالمحبة وأن يوفق قياداتها لمزيد من التقدم والنجاح.

رافق المحافظ خلال زيارته، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، والسيد محمد نور السكرتير المساعد، وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة، ومديري المديريات، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالجيزة، ورئيس جهاز التفتيش، ورئيس هيئة النظافة.



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم السبت، قد زار مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة، وكان في استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وشهد محافظ الجيزة قداس عيد القيامة المجيد بمقر الكنيسة، مقدمًا التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بهذه المناسبة، مؤكدًا على العلاقة التي تربط المصريين مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.



ومن جانبه، عبر الدكتور القس بشير أنور نودى عن سعادته لحرص المحافظ اللواء أحمد راشد وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية الحضور ومشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما أثنى على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف المجالات بالمحافظة، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان.