الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الأقباط بكنيسة السيدة العذراء بعيد القيامة المجيد

محافظ مطروح يهنئ
محافظ مطروح يهنئ الأقباط بكنيسة السيدة العذراء

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسي مطروح. 

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جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة  وسط أجواء من الأمن تعمها البهجة والفرحة.

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ألقى كلمة الوعظ القمص متى زكريا راعي كنائس مطروح، التي أعرب فيها عن شكره لمشاعر المحبة والتآلف بين أبناء مصر.

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 وأكد أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هي رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه بل والإنسانية جميعها. 

 

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وقدم راعي كنائس مطروح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهوده الوطنية المخلصة من أجل إحياء الوطن من جديد ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية  نحو التقدم وجمهورية جديدة لتحيا مصر دائما.

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كما قدم الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه على تقديم التهانى ولكافة قيادات المحافظة وعلى جهود الأمن والتنمية والاستقرار بكافة أنحاء المحافظة. 

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محافظ مطروح السيدة العذراء كنيسة السيدة العذراء عبد الفتاح السيسي عيد القيامة المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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