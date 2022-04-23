الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 22| إقالة «كمال» بعد اكتشاف المخابرات المصرية خطة «داعش»: «طلعوه معاش»

العائدون
العائدون

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات  العامة رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي» لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

 

وشهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «العائدون» عدّة أحداث مُهمّة منها، خطة الدول المعادية البديلة لنقل مرتزقة "داعش" إلى مصر من خلال غطاء شركة حراسات خاصة.

 

ووثقت الحلقة تجهيز تنظيم «داعش» الإرهابي، صفوة الإرهابيين في مهمة جديد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر.

 

وكشفت الحلقة  خطة «داعش« ووصول الأفواج الأجنبية الإرهابية لدول الترانزيت، للعبور إلى مصر بهدف ارتكاب الجرائم، والتي اكتشفتها المخابرات المصرية.

 

 كما شهدت الحلقة إقالة «كمال» المسؤول الرئيس عن خطة نقل المرتزقة «داعش» من خلال غطاء شركة حراسات خاصة، من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية، بعد اكتشافها معرفة المخابرات المصرية بكامل خطتهم.

 

مسلسل العائدون

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

 

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريًا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، وهو بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

 

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

 

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

 

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

 

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC  وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل العائدون الحلقة 22 العائدون الحلقة 22 العائدون 22 الحلقة 22 العائدون مسلسل العائدون الحلقة 22

رئيس التحرير

وائل لطفي

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