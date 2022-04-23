الاختيار 3 الحلقة 22| إرهابيون وسلاح.. كيف استباحت جماعة الإخوان الحدود مع ليبيا؟

كانت تمتلك جماعة الإخوان شبكة تهريب شحنة للأسلحة خلال فترة حكم مصر في العام 2013، والذي كان يتم تهريبه إلى ليبيا في الحدود الغربية، وكذلك تهريب الكثير من القيادات وتسهيل دخول العناصر الإرهابية.

وسلطت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الاختيار 3 للنجوم أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، الضوء على ذلك الأمر من خلال تهريب القيادي "المسماري" إلى ليبيا عبر الحدود الغربية وغيرها من القيادات والأسلحة الأخرى.

يدلل على ذلك الوثائق التي أفرجت عنها وكالة رويترز خلال العام 2014، والتي أوضحت أن جماعة الإخوان هي التاجر الأول للسلاح في ليبيا عبر حركة حماس التي تمثل شبكة التهريب عنها بنقل الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات إلى غزة.

فضلًا عن تقرير صدر مؤخرًا من الأمم المتحدة كشف عن أن ليبيا بها 29 مليون قطعة سلاح بعد مرور 10 سنوات على ثورات الربيع العربي، وكشف أيضًا أن ليبيا باتت أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، موضحة أن هناك ما بين 150 و200 ألف طن من السلاح في جميع أنحاء البلاد.

«الاختيار 3»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 أحداث الخصوص واشتعال الفتنة الطائفية بإيادي جماعة الإخوان الإرهابية.

وشهدت الحلقة 21 من المسلسل إذاعة تسريب جديد يتحدث فيه اللواء عبدالفتاح السيسي (مدير المخابرات الحربية آنذاك) إلى كل من خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ومحمد مرسي.

وحذّر السيسي في التسريب قيادات جماعة من إحداث أي أعمال عنف أو اضطرابات في أثناء الانتخابات الرئاسية، وطالبهم بالسيطرة على أنصار الجماعة.

وتضمنت أحداث الحلقة تواصل عمليات حملة توقيع استمارة «تمرد»، التي تطالب بسحب الثقة من محمد مرسي.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء