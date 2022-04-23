نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن تداول أخبار غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعى

أصدر مجدي سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، والقائم بأعمال النقيب، بيانًا للجمعية العمومية بشأن ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من نشر أخبار غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور شيكات أو تصرفات مالية وبدأ التشكيك فى ذلك، موضحًا أن مجلس النقابة سوف يمارس اختصاصاته ويحترم تعهدات وتعاقدات النقابة.



وأكد القائم بأعمال النقيب أن مجلس النقابة العامة للمحامين لن يتوقف عن أي عمل بل وسوف نحقق في الفترة القادمة ما لم يتحقق ولا سلطان على مجلس النقابة إلا الجمعية العمومية وليس أفرادًا بعينهم وهو ما يتم إدراجه بالميزانية التي تناقشها الجمعية العمومية.



وجاء نص البيان كالآتي :عقب اجتماع مجلس النقابة المنعقد في 16/4/2022 طلبت من الجمعية العمومية أن تساند مجلس النقابة في أداء مهامه في الفترة المؤقتة القادمة – وحذرت أيضًا من الفتن وترويج الشائعات، ورغم أنني لست من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أنزعج مما ينشر – لأنه من المعلوم للجميع أن الكتائب سوف تعمل لإفشال مجلس النقابة والتشكيك في أدائه وأن من ينشر أو يبث بالقطع له أهداف.

وأضاف: تلاحظ فى الآونة الأخيرة نشر أخبار غير صحيحة عن صدور شيكات أو تصرفات مالية وبدأ التشكيك فى ذلك، فإننى أوضح أن مجلس النقابة سوف يمارس اختصاصاته – ويحترم تعهدات وتعاقدات النقابة ولن يتوقف عن أي عمل بل وسوف نحقق في الفترة القادمة ما لم يتحقق – ولا سلطان على مجلس النقابة إلا الجمعية العمومية وليس أفرادًا بأعينهم وهو ما يتم إدراجه بالميزانية التي تناقشها الجمعية العمومية.

وأكد: يستنكر المجلس أي هجوم عليه– أو وصف أعضائه أو بعضهم بأي صفة غير حقيقية، ولن ينصاع مجلس النقابة لأية ضغوط بل وسوف يتخذ ما يراه مناسبًا حيال من يتجاوز وفقًا للقانون وأهيب بزملائي أعضاء المجلس عدم الرد أو الدخول في حوارات حول ما ينشر من أكاذيب كما أهيب بزملائي المحامين تحرى الدقة حول نشر أي خبر بشأن النقابة العامة وعلى من يرغب فى الاستفسار عن أي معلومة فنرحب به وسوف تتم الإجابة والرد بكل شفافية للجميع.