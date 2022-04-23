السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شارك الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الذي انعقد بجامعة عين شمس، اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ضرورة التزام الجامعات بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، موجهًا باستعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات.

واستعرض المجلس جهود الجامعات في تنفيذ خطة الوزارة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

كما استعرض المجلس الموضوعات البحثية التي تخدم الصناعة، والتي أعدتها الجامعات للمُشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وزيادة المُكون المحلي، وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في هذا المجال.

رئيس جامعة طنطا يشارك اجتماع المجلس الأعلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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