السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يستقبل مبعوث الإمارات لقضية تغير المناخ (صور)

وزير الخارجية والمبعوث
وزير الخارجية والمبعوث الإماراتي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27»، منذ قليل، الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والمبعوث الخاص لتغير المناخ لتبادل الآراء حول العمل المناخي العالمي.

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ويناقش شكري وسلطان الجابر العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بينها الجهود التي تبذلها القاهرة وأبوظبي تجاه قضية تغير المناخ، خاصة أن الإمارات تستضيف قمة المناخ «COP 28» المقررة عام 2023.

وكذلك، تستضيف مصر مؤتمر أطراف تغير المناخ «COP 27» خلال شهر نوفمبر المقبل، في مدينة شرم الشيخ.

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المناخ مصر سامح شكري وزير الصناعة وزير الخارجية تغير المناخ

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