«قبل شم النسيم».. إقبال ملحوظ من المواطنين على الفسيخ الأسواني خلال رمضان (لايف)

لم تكن وجبة الأسماك المملحة أو المعروفة باسم "الفسيخ" من المأكولات العادية أو المستحدثة، ولكنها من المأكولات التاريخية والمتوارثة من المصريين القدماء ومازالت مستمرة حتى الوقت الحالي، وعلى الرغم من اختلاف الطرق التي يتم إعدادها بها، إلا أنها من الأطباق الأساسية والمميزة في الاحتفال بمناسبة "شم النسيم" والذي يرمز لبداية شهر الربيع.

وبالرغم من حلول شم النسيم في شهر رمضان المبارك، والذي يتزامن مع التخفيف من المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، إلا أن ذلك كان بعيدًا عن وجبة "الفسيخ" نهائيًا وتحديدًا خلال هذا الموعد، ومع استقبال موسم "شم النسيم"، حيث شهد محال الفسيخ بالسوق السياحى في أسوان، إقبالاً ملحوظًا وتوافد عدد كبير من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة أيضًا على شراء الفسيخ بأنواعه وأحجامه المختلفة.

وبالتزامن مع حلول شم النسيم في شهر رمضان المبارك، ترصد "الدستور" حركة بيع وشراء الفسيخ الأسواني، بالإضافة إلى التعرف على الأنواع والأسعار خلال هذا الموسم:

ومن ناحيته قال محمد يوسف، أحد أصحاب محال الفسيخ بالسوق السياحى في أسوان، إن من المعروف بالتزامن مع موسم شم النسيم خلال كل عام يتوافد العديد من الأهالي لشراء الفسيخ والرنجة والملوحة، نظرًا لأنها الأكلة الفرعونية المفضلة لديهم خلال هذا الموسم، موضحًا أن الفسيخ الأسواني مميز جدًا ويختلف عن المتواجد في أي محافظة أخرى، حيث إنه يتم اصطياد الأسماك من المياه العذبة وليست المزارع.

وأضاف لـ"الدستور" أن أنواع الفسيخ الأسواني هي: الراية، وسمكة "كلب البحر" وتعرف باسم “الكلابي” وأطلق عليها هذا الأسم نظرًا لأن موجود لديها أسنان كبيرة وتتغذى على الأسماك الحية بعكس غيرها من أنواع الأسماك الذين يتغذون على الحشائش، وهي متعددة الأحجام منها الصغير والوسط والكبير.

وأوضح أن نظرًا لغلق بحيرة ناصر ومنع الصيد هناك ارتفاع في أسعار الفسيخ الأسواني، وجاءت الأسعار كالتالي: كلب البحر أكبر حجم سعره 150‪ جنيهًا للكيلو، والحجم الكبير العادي سعر الكيلو 120‪ جنيهًا، والحجم المتوسط سعر الكيلو 90 جنيها، وكيلو بطارخ السمكة سعره 240‪ جنيهًا، أما بالنسبة لأسعار الفسيخ المخلي تبدأ من 120‪ جنيهًا للكيلو الواحد، ولكن منها أوزان النصف كيلو سعره ٦٠ جنيهًا، والربع ٣٠ جنيها، وذلك يعد جاهزًا للتناول لأنه مخلي من الشوك، بالإضافة إلى أن سعر أسماك السردين والرنجة 50 جنيهًا للكيلو

وذكر لـ"الدستور" أن ما يميز الفسيخ الأسواني عن غيره مذاقه الرائع، نظرًا لأنه تختلف طريقة تمليحه عن السمك البوري الذي يتم تمليحه بالأحشاء، إلا أن الفسيخ الأسواني يتم تنظيف أحشاءه بعد اصطياد السمكة من البحيرة مباشرة، ثم يستمر بقاء في الملح لمدة تتراوح 15 يومًا في فصل الصيف و40 يومًا في الشتاء.

واختتم حديثه لـ"الدستور" أن الفسيخ الأسواني من الوجبات المفضلة للأهالي طول السنة مسلمين وأقباط، وتعد أكله مميزة للتخلص وعلاج نزلة البرد، بجانب أنها هناك بعض الأهالي بمحافظات الصعيد وتتمثل في أسوان قنا سوهاج، لديهم عادة تناولها كل يوم جمعة من الأسبوع.

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