السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سيدة وإصابة 9 بينهم أطفال في انقلاب سيارة على طريق السويس-القاهرة

مصابي الحادث
مصابي الحادث

لقت سيدة مصرعها، وأصيب 9 آخرين، بينهم أطفال إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق جنيفة في السويس.

وشهد طريق جنيفة الرابط بين محافظتي السويس والقاهرة، اليوم السبت، انقلاب سيارة، أدى لمصرع سيدة وإصابة بقية مستقلي السيارة .

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة السويس بلاغا يفيد بانقلاب سيارة بالقرب من محطة وقود وطنية بطريق جنيفة مما أدى لوقوع إصابات.

ووجه رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة السويس الدكتور محمد طنطاوي عددا من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ قبل 10 كيلو مترات من محطة وقود وطنية تجاه القاهرة.

ووصلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتعاملت مع المصابين ونقلت سبعة منهم في المستشفى السويس العام لتلقي العلاج ومتابعه حالتهم الصحية.

واستقبل مستشفى السويس العام 7 مصابين وصلوا عن طريق سيارات الإسعاف من موقع الحادث بطريق جنيفة الرابط بين محافظتي السويس والقاهرة.

وكلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير مستشفى السويس العام، برفع درجة الاستعداد فوق تلقي الإخطار بوقوع.

وتابع مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح وصول واستقبال مصابي الحادث وأشرف بنفسه على إجراء الاسعافات لهم وتشخيص حالاتهم ونقلهم للأقسام المختصة لتلقي العلاج.

 

مصر حوادث سيارات انقلاب سيارة طريق جنيفة السويس القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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