الكشف المجاني على 3063 مواطنًا في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم مديرية الشؤون الصحية لعدد 2 قافلة طبية للكشف المجانى بقرية غرب أسوان، وأيضًا منطقة السيل الريفي بمركز أسوان وذلك ضمن المحور الصحي بالمبادرة الرئاسية.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة"، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.

من ناحيته، أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، فقد تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين في كل منطقة والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية.

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 3063 مواطن ومواطنة مجانًا، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضًا، مع عقد ندوات توعية للأهالي تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.