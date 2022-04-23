السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول بريطانى: جونسون تصرف باستقامة.. وفضيحة «بارتى جيت» انتهت الآن

جونسون
جونسون

قال وكيل وزارة الدولة البرلماني لشؤون الدفاع وقدامى المحاربين ليو دوشيرتي إن ما يسمى بفضيحة "بارتي جيت"، والتي تورط فيها ساسة بارزون تجاهلوا قواعد الإغلاق الرامية إلى احتواء فيروس كورونا، من خلال حضور فعاليات اجتماعية في ذروة الجائحة، قد انتهت بالنسبة لأولئك خارج ويستمنستر.
 

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن دوشيرتي قوله إنه "مؤيد 100%" لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي "تصرف باستقامة"، مضيفا أنه يعتقد أن الناس يشعرون بالضجر من الأمر ويرغبون في المضي قدما.
 

وخلال حديث لوكالة أنباء "بي ايه ميديا" في دورة ألعاب انفكتوس في مدينة لاهاي الهولندية، قال دوشيرتي "لقد انتهى الأمر تماما بمعني أن رئيس الوزراء اعتذر بسبب الإشعار بعقوبة ثابتة التي تلقاها.
 

وتابع: "في رأيي أرى أن الأمر أغلق. أريد حقا أن يتمكن من المضي قدما في أداء مهامه".
 

وأضاف دوشيرتي إن "الأغلبية العظمى" من مواطني البلاد يرغبون في رؤية  بوريس جونسون "يمضى قدما" ويمثل بريطانيا.
 

 ومن المتوقع أن يسعى  جونسون إلى إقناع السياسيين بأن هناك قضايا أكبر يجب التركيز عليها أكثر من "بارتي جيت". 

 

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أطلقت تسمية "بارتي جيت" على التحقيقات الخاصة بإقامة جونسون ومعاونيه حفلات رغم حالة الإغلاق العام أثناء ذورة جائحة كورونا.
 

وفي الأسبوع الماضي، غرمت الشرطة جونسون لحضوره حفل عيد ميلاد في قاعة مجلس الوزراء فييونيو 2020، بينما كانت قيود فيروس كورونا مفروضة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
 

وثم اتُهم خلال عطلة نهاية الأسبوع ليس فقط بحضور حفل وداع لمدير الاتصالات السابق لي كاين في 13نوفمبر 2020 ، ولكن أيضا بالتحريض على القيام بذلك ورفض داونينج ستريت التعليق على هذه المزاعم.

فضيحة بريطاني مسؤول مسؤول بريطاني بارتي جيت انتهت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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