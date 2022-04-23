فتاة تحاول ذبح مسنة لسرقتها بعزبة الدوادة بالفيوم

أصيبت سيدة مسنة، تدعى سنية في العقد السادس من العمر، بإصابات خطيرة أثناء محاولة فتاة تدعي م.م.ر تبلغ من العمر 16 عاما ذبحها لسرقتها بعزبة الدوادة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وتعود أحداث الواقعة عندما اعتاد سكان العزبة برؤية السيدة كل صباح أمام منزلها للاطمئنان عليها بسبب أنها مقيمة بمفردها وكبر سنها، وفي صباح الحادثة لم تظهر الحاجة سنية فانتاب القلق أهالي القرية وقاموا بطرق الباب للاطمئنان عليها فلم ترد عليهم فقاموا بكسر الباب خوفًا عليها فشاهدوا المسنة في بحيرة من الدماء وبها طعنات في الرقبة والوجه واعتقدوا أنها قتلت لولا أن شاهدوا حركة النفس ونبضات القلب مازالت مستمرة.

قام الأهالى بإبلاغ مركز الشرطة ومرفق الإسعاف التي هرعت إلى مكان الواقعة ونقلت المسنة في حالة خطيرة إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج ووضعها تحت الحراسة.

واستجوبت النيابة العامة المسنة، والتي شرحت ظروف الواقعة واسم الفتاة بأنها في مساء أمس لاحظت بالفتاة م.م.ر طالبة في الصف الأول الثانوي التجاري تتجول داخل منزلها معتقدة بوجود مبالغ مالية وعندما شاهدتها قامت بسحب سكين المطبخ وطعنتها عدة طعنات في الرقبة والوجه حتى فقدت الوعي حتى صباح اليوم عندما دخل أهالي القرية للاطمئنان عليها بسبب تعودهم مشاهدتها كل صباح أمام المنزل لمعرفتهم أنها تقيم وحدها في المنزل.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بعثور الأهالي على سيدة مصابة بطعنات متفرقة في الرقبة والوجه وفي حالة خطيرة.

وعلى الفوز انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق برئاسة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابة المسنة وتدعى الحاجة سنية بطعنات متفرقة في الرقبة والوجه وفي حالة خطيرة وتم نقلها إلى مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي قررت بعد سماع أقوال المجني عليها بسرعة القبض على الجانية م.م.ر الطالبة بالصف الأول بمدرسة التجارة لاستكمال التحقيقات.