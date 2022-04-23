سعر اليورو الأوروبي في السوق المصري اليوم السبت 23-4-2022

استقرت أسعار اليورو الأوروبي في الأسواق المصرية اليوم السبت 23-4-2022، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

اليورو أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية

سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.903 جنيه للشراء، و20.017 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حافظ اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري على مستواه عند 18.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في بنك مصر

كما استقر سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهرت شاشات التداول وصول سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 19.81 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر صرف اليورو الأوروبي على مستواه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.87 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو الأوروبي عالميًا

وانخفض اليورو بعد أن أدلى مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي بتصريحات متباينة، في حين تدعم الدولار بتوقعات رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أن زيادة سعر الفائدة نصف نقطة "ستكون مطروحة على الطاولة" عندما يجتمع البنك المركزي الأميركي في الثالث والرابع من مايو.

وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.2% إلى 1.0812 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 100.85.