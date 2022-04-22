«منعت 4».. «التعليم»: 10 آلات حاسبة مسموح بها داخل لجان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنواع الآلات الحاسبة المسموح بها في امتحانات الثانوية العامة والمحظور استخدامها داخل اللجان الامتحانية.

وأوضحت الوزارة أن أنواع الآلات المسموح باستخدامها في لجان امتحانات الثانوية العامة هي كالآتي:

1. Fx-100ms

2. Fx-95ms

3. Fx-115ms

4. Fx-570ms

5. Fx-991ms

6. FX-95 ES

7. FX- 100 ES

8. FX- 115 ES

9. FX-570 ES

10. FX-991 ES

كما منعت الوزارة، عددا من الآلات الحاسبة داخل اللجان، وهي المدونة في الصورة الآتية: