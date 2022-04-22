الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: وفاة جندي وفقدان 27 آخرين في حادث غرق الطراد «موسكفا»

حادث غرق الطراد
حادث غرق الطراد موسكفا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وفاة أحد أفراد طاقم الطراد الصواريخ الروسي "موسكفا" وفُقدان 27 آخرون وإجلاء 396 من أفراد الطاقم المتبقين.
وقال بيان للدفاع الروسية مساء اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء (نوفوستي):" نتيجة حريق وقع في 13 أبريل الجاري، أصيب الطراد "موسكفا" بأضرار بالغة بسبب انفجار الذخيرة، ولم تؤد محاولات إطفاء النيران إلى نتائج".
وأضاف البيان: "أثناء مكافحة الحريق، توفي جندي وفُقد 27 من أفراد الطاقم، وجرى إجلاء 396 عسكريا من أفراد الطاقم، والذين نقلوا من السفينة إلى سفن أسطول البحر الأسود في المنطقة وتم نقلهم إلى ميناء سيفاستوبول".
وتابع البيان: "تتقدم وزارة الدفاع الروسية كل الدعم والمساعدة اللازمين لعائلات وأصدقاء المتوفين والمفقودين".
ويتبع طراد "موسكفا" لأسطول البحر الأسود، ودخل الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا"، وفي عام 1996 حمل اسمه الحالي، ويتمثل سلاحه الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز "فولكان بي– 1000". في النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث قام بحماية قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي، وفي 22 يوليو 2016 تم منحه وسام "ناخيموف" للبحرية الروسية.

موسكو الطراد موسكفا الدفاع الروسية روسيا

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