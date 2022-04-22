كل ما تريد معرفته عن الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل

يتساءل المسلمون خلال تلك الأيام عن الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل ويستمر المسلمون في أرجاء العالم في البحث والتحري عن ليلة القدر 2022 وفضلها والتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، عن طريق صلاة التهجد ومحاولة ختم القرآن في الليالي العشر الأخيرة من رمضان.

ويستعرض "الدستور" من خلال ذلك التقرير الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل في ليلة القدر 2022

ليلة القدر 2022.. ما الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل؟

قال المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، الدكتور مجدي عاشور، إن صلاة التراويح هي صلاة مخصصة في ليالِ شهر رمضان، أما صلاة التهجد تصلى في كل وقت في شهر رمضان أو في غير رمضان ويطلق على الاثنين لفظ قيام الليل.

وأوضح مجدي عاشور في تصريحات سابقة، أن صلاة التهجد لا تغني عن صلاة التراويح فكل صلاة منهما منفردة عن غيرها، مضيفًا أن صلاة التراويح تصلى في شهر رمضان بأكمله أما صلاة التهجد فتكون في أول الليل حتى الفجر.

وأضاف: "كل تهجد قيام ليل، وليس كل قيام ليل تهجدًا"، موضحا أن الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل هو أن صلاة التهجد تعني الصلاة التطوعية في الليل بعد النوم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد؟ إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة".

توقيت صلاة التهجد

من ناحيته، قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن وقت صلاة التهجد يبدأ عقب الانتهاء من صلاة العشاء، ويستمر حتى آخر الليل.

وأكد "جمعة" في تصريحات سابقة، أن أفضل وقت للتهجد هو آخر الليل وخاصة في الثلث الأخير أي ما قبل صلاة الفجر، وذلك حسب قول النبي الكريم: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل".

حكم وثواب صلاة التهجد

جاء حكم صلاة التهجد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال: "أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يومًا، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه".