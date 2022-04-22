«مكتوب عليا» الحلقة 21.. اعتراف أكرم حسني بزواجه الثاني أمام هنادي مهنا بالخطأ

يواصل مسلسل “مكتوب عليا” الحلقة 21 في تصاعد أحداثه بسبب أسرة “جلجل” أكرم حسني، وإصابته بالعمى المؤقت، وتقمصه لشخصية صالح سليم في فيلم “الشموع السوداء”.

ذهب “جلجل” أكرم حسني، إلى منزل زوجته “سلمى” وما زال مستمر في تقمص شخصية الفنان صالح سليم في فيلم “الشموع السوداء”، وساعده على الوصول إلى المنزل صديقة “سيد” محمود السيسي، والذي رفض “جلجل” أن يطلعه على الأوراق التي يحملها، ودخل “جلجل” إلى المنزل ليجد أمامه “والد ”سلمى" هنادي مهنا، وجلس يتناقش معه في مرضه وإن الرؤوس تساوت بسبب إصابته هو الآخر.

وطلب “جلجل” من زوجته “سلمى” أن يكونا بمفردهما، لتسأله الأخيرة ساخرة منه عن سبب تحدثه بهذا الشكل، وقالت له عن طبيب ليعالجه، ولكنه رفض، وطلب منها أن تقوم بإمضاء الأوراق التي أتى بها، وأخبرها بأنها نصف ممتلكاته وثروته قرر نقلها بأسمها، وتركها وغادر المنزل.

وفي مشهد آخر تنهار والدة “جلجل” أكرم حسني، بالبكاء في يوم كتب كتاب ابنتها “جيجي”، ليهدءها زوجها إسماعيل فرغلي، ولكنها تجيبه أنها تبكي بسبب “جلجل” وحالته التي يمر بها، ويدخل “جلجل” إلى المنزل المليء بالمعازيم لهذه المناسبة، ويتعاطف معه الجميع، ويوصي خطيب شقيقته عليها، ويظل في مكان منفردًا ويتجاهله الجميع في التقاط الصور التذكارية وفي اعتقاده أنه يتصور معهم.

وفي مشهد مختلف، دخل “إحسان” إسماعيل فرغلي والد “جلجل” أكرم حسني إلى غرفته، ليخبره أن زوجته جهزت له العشاء، وسوف تأتي به إليه، وعند دخول “سلمى” هنادي مهنا، يتحدث “جلجل” لها برومانسية ويصفها بزوجته الغالية وابنة خالته ويقول اسم “رقية” لينتاب “سلمى” ملامح الصدمة دون أن تتحدث، وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ومن المقرر أن تظهر حلقة أمس رد فعل “سلمى” بعد اعتراف “جلجل” أمامها بزواجه الثاني بالخطأ.