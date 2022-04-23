حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 23 أبريل 2022

قدم موقع «hindustantimes» توقعات الأبراج الفلكية، اليوم السبت 23 أبريل 2022 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

لن يكون المال مشكلة بالنسبة لك، حيث إن الاستثمارات الكبيرة تلوح في الأفق، سيكون لديك سهولة في العمل اليوم، وسوف يحافظ تركيزك على الصحة على لياقتك.

برج الثور

من المحتمل أن تحصل على فرصة ممتازة على الصعيد المهني، وقد تكون جادًا في استعادة لياقتك، قد تحتاج إلى زيارة شخص مريض فقط للتعبير عن تعاطفك.

الجوزاء

الاستثمار في العقارات سيحقق عوائد جيدة ، خاصة إذا كنت تبيعه الآن، وقد ينفق الممثلون وفناني المسرح المال عليهم، فلا يمكن استبعاد التوتر على الجبهة الداخلية.

السرطان

قد يأتي لك عنصر فاخر كنت تبحث عنه لفترة طويلة بخصم كبير. الحصول على خيار النشر ممكن للأفراد النظاميين. تركيزك على الصحة يعدك بالحفاظ على لياقتك وحيويتك.

برج الأسد

من المتوقع حدوث تحسن في الصحة، حيث تقوم بتمرين روتيني، فمن المحتمل أن تستمتع بالمزيج الصحيح من العمل والمتعة على الصعيد المهني.

برج العذراء

قد تكون الشكوك بشأن الاستثمار لا أساس لها من الصحة، ستتمكن من معالجة مشكلة في العمل بطريقة مرضية، وسيكون لشاب العائلة دور فعال في تعزيز الأعمال التجارية.

برج الميزان

يمكن توقع عائد جيد من استثمار سابق، من المرجح أن تمنحك القيادة إلى الريف الإثارة و قد يتم بيع الممتلكات بهامش كبير، كما ستهدأ مخاوفك لأن الشخص الذي تحبه سراً يرسل إشارات إيجابية.

برج العقرب

سيحقق المشروع التجاري الذي يتم تنفيذه بضجة كبيرة تقدمًا ثابتًا.. ببساطة تختفي مشكلة صحية مزعجة، يشار إلى حدوث تراجع في الثروات، حيث يفشل المشروع في الإقلاع.

برج القوس

سوف تحتاج إلى الحفاظ على روتينك الصحي لتحافظ على لياقتك، ومن المرجح أن يفوز المشاركون في التصنيع بطلبات كبيرة لمنتجاتهم، من المحتمل أن يتم الإشادة بك على طبيعتك الطيبة من قبل الأقارب المسنين.

برج الجدي

سوف تزدهر الأعمال التجارية عبر الإنترنت، إذا تم تخصيص الوقت والطاقة الكافيين لها، سيكون حماس أحد أفراد الأسرة معديًا وسيجعل الآخرين ينضمون إليه.

برج الدلو

سوف يستريح عشاق النوم جيدًا ويتجددون شبابهم، فإن بدء شيء جديد في العمل سيكون موضع تقدير من قبل الجميع وقد يعطي دفعة لحياتك المهنية.

برج الحوت

ستثبت المبادرة الصحية فائدتها، فقط إذا كنت قادرًا على الحفاظ عليها، وقد تتجاوز التغييرات أو التجديدات في المنزل ما تم تحديده في الميزانية.