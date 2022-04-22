مكتوب عليا الحلقة 21.. حمل أيتن عامر وإصابة أكرم حسني بالعمى المؤقت

عرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة 21، منذ قليل، على شاشة قناة dmc، لمتابعة حياة “جلجل” أكرم حسني، ضمن الأحداث المليئة بالكوميديا والضحك.

وبدأت الحلقة 21 من حيث انتهت الحلقة السابقة من مكتوب عليا، حيث ذهبت “سلمى” هنادي مهنا إلى أسرة “جلجل” أكرم حسني زوجها، حتى تتقرب منهم خاصة وأنهم كانوا معترضين على هذه الزيجة، كما أنها حاولت صلح “جلجل” بعدما انفعلت عليه بسبب أسرته.

وحاولت أسرة “جلجل” أكرم حسني أن تكون لطيفة مع زوجة ابنهم “سلمى” هنادي مهنا، وعندما سألت “سلمى” على “رقية” أيتن عامر، انتابتهم حالة من التوتر، خاصة وأن الأخيرة حامل من “جلجل” زوجها هي الأخرى، وحاولوا تخبئة هذا الأمر على “سلمى” ولكنها فوجئت من شكل بطن “رقية” عند نزولها إلى الأسفل، وسألت “جلجل” عن سبب هذا الأمر، ليجيبها بأنها تشعر بالتعب في القولون، ولكنها لم تقتنع فيضطر أن يقول لها أنها حامل بشكل غير شرعي ولكنه يحاول أن يتستروا عليها.

وفي مشهد آخر، تصر “مي” سامية الطرابلسي على مشاركة “جلجل” أكرم حسني، في العمل، حتى أنها ذهبت إلى منزله برفقة “بدوي” عمرو عبد الجليل، خاصة وأنها وجدت “جلجل” رافضها بشكل قاطع فتحاول بشتى الطرق أن تقنعه بسبب انها تراه رجل مختلف ومميز، وطالبته بانها يسافر معها إلى لبنان وأن يتولى إدارة أكبر شركتها هناك، ولكنه يصر على رفضه بمشاركتها وينهال عليها بالضرب.

ويكتشف “جلجل” أن “مي” سامية طرابلسي هي المقصودة بالمكتوب على يديه “المصلحة مع مي لأ”، حيث تحمل لقب “مي لأ” من كثرة رفضها للعديد من العروض.

ويذهب “جلجل” أكرم حسني إلى شركته، لعمل ضروري من خلال جهاز الكمبيوتر، ولكنه يتفاجئ أن العمل يضرر بسبب خطأ وعطل بالجهاز، ويحاول تصليحه ولكن الامر يخرج عن السيطرة، ليكتشف أنها بسبب الكلمة الثانية “ احذر الكيسة السمرا” وهو الجهاز الذي استخدمه ولكنه لم يعلم، لينهال “بدوي” عليه بالضرب على رأسه، فيتسبب له بالعمى المؤقت وينهار “جلجل” لهذا السبب.