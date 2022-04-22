الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بثلاث سيارات إطفاء لإنقاذ أسرة من الاحتراق ببورسعيد

الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإنقاذ أسرة من الاحتراق في بورسعيد

الدفع سيارات إطفاء
الدفع سيارات إطفاء لإنقاذ أسرة من الاحتراق

اندلعت النيران داخل منزل وكادت أن تؤدي إلى احتراق أسرة كاملة بعد محاصرة النيران لهم، حيث اشتعلت النيران في المطبخ المطل على باب الشقة داخل شقتهم داخل عمارة بمساكن بورفؤاد؛ ليصبحوا محاصرين داخل الشقة ولا يستطيعون الخروج.

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل وحدة سكنية في عمارة رقم 25 بمساكن محمد علي ببورفؤاد، وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرك سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء بمديرية أمن بورسعيد، إلى مكان الحريق، وتم إغلاق محابس الغاز عن العمارة السكنية، وتمت السيطرة على الحريق داخل المطبخ والتأكد من عدم اشتعاله مرة أخرى.

كما انتقلت سيارات الإسعاف للتأكد من عدم وجود إصابات أو حالات اختناق.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وقسم شرطة بورفؤاد ثان، أن الشقة يقطن بها زوج وزوجة وابنتهما، وأنها تركت الطعام على البوتوجاز دون متابعة فاشتعلت النيران، وحاولت الأسرة إطفاءه لكن فشلوا، وامتلأت النيران في المطبخ ومنعتهم من الخروج من باب الشقة لأن المطبخ مطل على بابه.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

شرطة سيارات الحماية المدنية ازمة منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

المفتي يكشف حكم الاعتكاف فى المنزل.. وطريقة استغلال العشر الأواخر من رمضان

اعترافات طالبة كلية الطب المتهمة بقتل حبيبها فى مصر الجديدة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

مشروعات الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 وأوراق التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

مؤمن المحمدي

نشيد شالكه

السمّاح عبد الله

عماد الغزالى

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى