الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإنقاذ أسرة من الاحتراق في بورسعيد

الدفع بثلاث سيارات إطفاء لإنقاذ أسرة من الاحتراق ببورسعيد

اندلعت النيران داخل منزل وكادت أن تؤدي إلى احتراق أسرة كاملة بعد محاصرة النيران لهم، حيث اشتعلت النيران في المطبخ المطل على باب الشقة داخل شقتهم داخل عمارة بمساكن بورفؤاد؛ ليصبحوا محاصرين داخل الشقة ولا يستطيعون الخروج.

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل وحدة سكنية في عمارة رقم 25 بمساكن محمد علي ببورفؤاد، وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرك سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء بمديرية أمن بورسعيد، إلى مكان الحريق، وتم إغلاق محابس الغاز عن العمارة السكنية، وتمت السيطرة على الحريق داخل المطبخ والتأكد من عدم اشتعاله مرة أخرى.

كما انتقلت سيارات الإسعاف للتأكد من عدم وجود إصابات أو حالات اختناق.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وقسم شرطة بورفؤاد ثان، أن الشقة يقطن بها زوج وزوجة وابنتهما، وأنها تركت الطعام على البوتوجاز دون متابعة فاشتعلت النيران، وحاولت الأسرة إطفاءه لكن فشلوا، وامتلأت النيران في المطبخ ومنعتهم من الخروج من باب الشقة لأن المطبخ مطل على بابه.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.