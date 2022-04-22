الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: هدف المرحلة الثانية للعملية الخاصة بسط السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا

السيطرة على دونباس
السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا

أعلن القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية رستم مينيكايف، اليوم الجمعة، أن المرحلة الثانية من العملية الخاصة تهدف في بسط السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا.
وقال مينيكايف - في الاجتماع السنوي العام لاتحاد شركات الصناعات الدفاعية في منطقة (سفيردلوفسك) - "تتمثل إحدى مهام المرحلة الثانية من العملية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت بالفعل قبل يومين، في بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، حيث سيوفر هذا ممرًا بريًا إلى القرم".
يُذكر أنه في 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا؛ علمًا بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
يُشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن، أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية.. مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".

موسكو أوكرانيا روسيا الدفاع الروسية جنوب أوكرانيا دونباس

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