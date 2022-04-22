خالد نايف يناقش المقاولين في تنفيذ أعمال الزراعات والطرق بالمنيا الجديدة

أعلن المهندس خالد نايف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، طرح تنفيذ أعمال رفع كفاءة أرصفة وبردورات وزراعات للطريق الجنوبي بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح خالد نايف أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات القياسية والفنية بمركز تكنولوجيا المعلومات نظير سداد مبلغ 299 جنيها للنسخة الواحدة ، ويقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

أفاد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 10000 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو عقب إجازة عيد الفطر المبارك بمقر الجهاز.

وتابع المهندس خالد نايف، أن ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 الساعة 12 ظهرا بمقر الجهاز، موضحاً أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الخامسة لشركات المقاولات المتخصصة فى تنفيذ أعمال الطرق والممرات ومهابط الطائرات، وأيضا الفئة الخامسة لشركات المقاولات المتخصصة أعمال تكميلية.

وأشار إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، مشيراً إلى أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره، وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.