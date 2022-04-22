الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإطاحة بـ3 إرهابيين بالأنبار وإحباط هجوم على نقطة أمنية بنينوى

العراق
العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، الإطاحة بثلاثة إرهابيين بالأنبار وإحباط هجوم إرهابي على نقطة أمنية غربي نينوى.
وقالت الخلية في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعمليات نوعية واستباقية منفصلة نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع, وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في قواطع مسؤولية تلك الفرق أسفرت عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، اثنان منهم في القائم والاخر في مدخل الفلوجة اثناء محاولته دخول القضاء عبر سيطرة التحدي". 

 وأضافت أن "كمائن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة تمكنت من احباط عملية ارهابية لاستهداف احدى النقاط الامنية في قرية تفاحة من قبل ارهابيين اثنين يستقلان دراجة نارية حيث توقفا على بعد 500 متر من النقطة المراد استهدافها وتم فتح النيران المكثفة باتجاههما من قبل الكمين مما دفعهما للفرار تاركين خلفهم دراجتهم النارية و3 بنادق Ak47 وكمية من عتاد الكلاشنكوف، مبينة أن "عملية البحث والتفتيش داخل المنطقة مازالت جارية للقبض عليهما".

خلية الإعلام الأمني العراقي الإطاحة بثلاثة إرهابيين الانبار غربي نينوى نقطة أمنية

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