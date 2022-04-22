الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رئيس «الوطنية للإعلام» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

حسين زين
حسين زين

هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا له موفور الصحة والتوفيق في جهده وسعيه الدائم وبحكمته المعهودة لتعزيز روح الترابط وتقوية أواصر المحبه والأخوة بين أبناء الوطن الواحد.

كما تقدم زين بخالص التهنئة لجميع الأقباط شركاء الوطن، مؤكدا على مواصلة دور الإعلام فى تعزيز قوة النسيج الوطني بين أبناء الوطن الواحد، والحفاظ على ترابط شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط وتحت مظلة دولة القانون

وأضاف زين أن روح الإخاء والتسامح والمحبة ستظل بعون الله هي السمة الغالبة على شعب مصر العظيم، ودائما وطننا العزيز رمزا للأمن والأمان والسلام والمحبة.

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