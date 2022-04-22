الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد بدايتها وعدد ركعاتها.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد

صلاة التهجد
صلاة التهجد

تعتبر صلاة التهجد من بين النوافل التي يحرص عليها المسلمون والمسلمات في شهر رمضان الكريم، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة والإلحاح في الدعاء في هذا الشهر العظيم.

و وفي شهر رمضان الكريم يجتهد المسلم ،لأنه من أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله على كافة المسلمين، لذا فمن أدرك قيمة هذا الشهر العظيم لن يفوت الوقت فيه دون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال قراءة القرآن والصيام والصلاة.

وفي هذا التقرير تقدم "الدستور"،  كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد، وماهي ومتى تبدأ صلاة التهجد وعدد ركعاتها؟.

- ما هي صلاة التهجد؟

صلاة التهجد أو يطلق عليها (قيام الليل) وتعني القيام في جوف الليل وقبل أذان الفجر وهي سنة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ليست فريضة على المسلمين.

- متى تبدأ صلاة التهجد؟

يتساءل البعض عن موعد صلاة التهجد وما هي الشروط للقيام بها، ووفقاً للشريعة الإسلامية فإن صلاة النفل لا تكون إلا بعد أداء صلاة الفروض، وتبدأ صلاة التهجد بعد الإنتهاء من صلاة العشاء ويستمر إلى آخر الليل قبل الفجر، فيكون الليل كله بعد  العشاء إلى الفجر وقتا للتهجد.

و ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد.. ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره.. فإن قراءة آخر الليل محضورة.. وذلك أفضل".

- كم عدد ركعات صلاة التهجد؟

سؤال يكثر البحث عنه في العشر الأخير من شهر رمضان المعظم، فأقل عدد هو ركعتان خفيفتان وركعة للوتر وأكثر عدد غير محدد، وعن  النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال:" إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين".

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