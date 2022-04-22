مباحث الدقهلية تضبط عصابة لتجارة الأسلحة النارية في سمنود

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بقصد الاتجار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وحيازتها.

أكدت معلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية قيام اثنين من العناصر الإجرامية (لهما معلومات جنائية) يقيمان في دائرة مركز شرطة سمنود باتخاذ إحدى الشقق المُستأجرة الكائنة ببندر أجا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.