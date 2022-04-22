الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شؤون اللاجئين»: حرب أوكرانيا جعلت الأمور أكثر صعوبة للاجئين فى كل مكان

لاجئين
لاجئين

قال ممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الصراع المسلح في أوكرانيا جعل الوضع بالنسبة للاجئين حول العالم أكثر صعوبة بكثير.
 

وقال رولاند بانك القائم بأعمال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا خلال تصريحات نشرتها مجموعة فونكه الإعلامية.
 

وتابع: إن الصراع أدى إلى تردي وضع عدد كبير من البشر يبلغ تقريبا 84 مليون مشرد على سطح الأرض، وذلك لأن الطعام أصبح بالفعل أكثر ندرة وأعلى سعرا في جميع أنحاء العالم".
 

وأوضح بانك أن ملايين البشر فقدوا بالفعل مصادر دخلهم بسبب الجائحة وما ترتب عنها من تداعيات اقتصادية ولديهم بالكاد الضروريات اللازمة للعيش.
 

وزادت حاليا أسعار الغذاء في كل مكان، واحيانا تكون هذه الزيادة كبيرة وقال بانك إن ارتفاع أسعار الوقود يفرض تحديات جديدة على المنظمات الإنسانية وعلى عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

 وفي وقت سابق،  ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا  تم تسجيل 5121 ضحية مدنية للنزاع، بينهم 2224 قتيلا و2897 مصابا.
 

وأوضح المكتب الأممي - في آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا، اليوم الأربعاء - أن 825 مدنيا قتلوا، إضافة إلى 1403 مصابين بمنطقتى دونستيك ولوجانسك، لافتا إلى مقتل 746 مدنيا وإصابة 1078 أخرين في المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.
 

وأضاف أن 1399 مدنيا قتلوا وأصيب 1494 أخرين في مناطق أوكرانية، هي: (كييف، وشيركاسى، وشيرنهيف، وخاركيف، وخيرسون، وميكولايف، واوديسا، وسومى، وزابورزهيا، ودينيبروفسك، وبولتافا)، بالإضافة إلى مناطق جيتومير.
 

وأشار المكتب الأممي إلى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

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