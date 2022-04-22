الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب ينصح بالتركيز على السياسة الداخلية وليس السياسة الخارجية للولايات المتحدة

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يجب الاهتمام بالاقتصاد الداخلي للبلاد وليس بالشؤون الجيوسياسية.

 وشدد ترامب على أن ذلك سيؤدي إلى النجاح في الانتخابات المرحلية المقبلة للكونغرس والانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف ترامب، خلال مشاركته في فعاليات Heritage Foundation السنوية في فلوريدا: "أعتقد أنه سيكون لدينا سنة مذهلة في 2022. كان لدينا عام 2020 رائعا، لكن حدثت خلاله أشياء سيئة. سيئة جدا.

سيكون عام 2024 رائعا، لكن علينا أن نراقب من سيقوم بفرز الأصوات".

وذكر ترامب أن اتباع أجندة تضع السياسة الداخلية قبل السياسة الخارجية، والتي بدورها يجب أن تركز على حماية البلاد، سيساعد في تحقيق النتائج.

وشدد على ضرورة انتهاج أجندة اقتصادية وطنية تضع مصالح الأسر العاملة قبل مصالح العولمة.

ووفقا له، يحقق الجمهوريون الفوز في هذه المرحلة "حيث لم يكن متاحا من قبل".

وشدد ترامب على أن الإدارة الحالية تقوم برفع الضرائب، في حين قامت إدارته خلال فترة حكمها بخفض هذه الضرائب، ومن غير المرجح أن يدعم الناخبون زيادة العبء الضريبي.

وأشار ترامب، إلى أن الشخص الذي يحكم البلاد حاليا، لا يدرك بالفعل ما يحدث. وشدد الرئيس السابق على أنه كان زعيما صلبا. وقال: "قالوا دائما إنني كنت لطيفا مع روسيا. قالوا إنني كنت لطيفا جدا مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. الشخص الوحيد الذي لا يعتقد أن هذا صحيح، هو بوتين".

سياسة الخارجية السياسة الخارجية للولايات المتحدة السياسة الداخلية الخارجي تركي ترامب

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وائل لطفي

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