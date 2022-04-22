حريق شقة سكنية بالعاشر من رمضان

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بسيارات إطفاء، للسيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و جارى التعامل مع الحادث والسيطرة على الحريق لمنع امتداده.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية، بالطابق الثالث، ب “عماير شمس ” بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، و دفعت قوت الحماية المدنية بسيارات إطفاء، وجارى التعامل مع الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات حتى الآن.