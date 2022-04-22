وسائل إعلام: ألمانيا ستدفع ثمنا قياسيا مقابل النفط والغاز الروسيين هذا العام

أفادت صحيفة Deutsche Wirschafts Nachrichten الألمانية بأن برلين ستدفع هذا العام ثمنا قياسيا مقابل توريدات النفط والغاز من روسيا.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن نفقات ألمانيا على شراء النفط الروسي ستزداد هذا العام من 11.4 مليار يورو إلى 14.3 مليار، وعلى الغاز قد تزداد من 8.8 مليار يورو في العام الماضي إلى 17.6 مليار هذا العام، إضافة إلى ذلك، ستدفع ألمانيا نحو ملياري يورو مقابل الفحم الروسي.

وتعاني ألمانيا ودول غربية أخرى من ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب فرضها عقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما تعتزم أوروبا تقليص اعتمادها على حوامل الطاقة الروسية.

وتخطط برلين للتخلي عن الفحم والنفط الروسيين مع نهاية العام الحالي، وبحلول منتصف 2024 عن الغاز الروسي الذي تشكل مشترياته 55% من حجم الغاز الذي تستورده ألمانيا، التي تعول على إيجاد بديل عبر مشتريات الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر وغيرهما من الدول.