سعر اليورو الأوروبي في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 22-4-2022

تواصل أسعار اليورو استقرارها أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق.

محليًا، جاء متوسط سعر اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه، عند مستوي 19.85 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع، المصري، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

عالميًا، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عامين أمام الدولار، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، كما تراجع اليورو إلى ما دون 1.08 دولار، وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%، وفائدة الإيداع عند 0.5% ، لافتا إلى أنه يجب إنهاء برنامج شراء الأصول في الربع الثالث من العام 2022

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الدستور" سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية اليوم الجمعة 22-4-2022

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.85 جنيه للشراء.

19.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.86 جنيه للشراء.

20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.86 جنيه للشراء.

20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.85 جنيه للشراء.

20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.84 جنيه للشراء.

20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

19.87 جنيه للشراء.

20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.88 جنيها للشراء.

20.02 جنيه للبيع.

يشار إلى أن اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.