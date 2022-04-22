الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أشهر أطباق السحور فى رمضان.. هل يحتوى البيض على فيتامين «د»؟

البيض
البيض

يعد البيض من الأطعمة الشهيرة بوجبات السحور في رمضان، فهو يساهم في إمداد الجسم بالبروتين اللازم للقدرة على صيام أكثر من 14 ساعة يوميًا.

وأكد الأطباء بموقع " australianeggs"، أنه قد يعاني 20٪ من البالغين من نقص خفيف أو متوسط في فيتامين (د)، وقد أظهرت الدراسات بوضوح أن تناول كمية كافية من فيتامين (د) ضروري لنمو العظام وصحة الهيكل العظمي والعضلات والأسنان السليمة وتنظيم جهاز المناعة.

وأشار الباحثون، إلى أن بيضة واحدة توفر 100٪ من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين (د)، حيث يحتوي البيض على واحدة من أعلى كميات فيتامين (د) في أي طعام أخر.

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كما وجدت الأبحاث الحديثة، أن بيضة واحدة حوالي 60 جرامًا، تحتوي على 8.2 ميكروجرام من فيتامين (د)، وهو الجزء الكامل من المدخول الغذائي الموصى به من فيتامين (د).

كم عدد البيض الذي يجب أن أتناوله؟

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين (د)، أو ترغب في الحفاظ على مستويات جيدة منه فإن استهلاك 7 بيضات أسبوعيًا يتماشى مع الإرشادات الغذائية الأسترالية الحالية.

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كما يساعد الحفاظ على تناول البيض بشكل روتيني على مكافحة انخفاض نقص فيتامين (د) في فصل الشتاء نظرًا لتوفر كمية أقل من فيتامين (د) الطبيعي من أشعة الشمس.

على الرغم من أن 7 بيضات أسبوعيًا تعتبر مثالية، إلا أن تناول أكثر من ذلك ليس بالضرورة له تأثير سلبي، فقد أظهرت دراسة حديثة عدم وجود تغييرات كبيرة في وزن الجسم أو تركيز الدهون في الدم لدى الشباب الذين تناولوا 12 بيضة في الأسبوع مقابل 7 بيضات. 
 

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طبق على سحور رمضان 2022.. طريقة عمل البيض بالكشك الصعيدي


أين يمكنك أن تجد فيتامين (د)؟


طالما أننا نتعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ، فإن أفضل مصدر لفيتامين (د) هو أشعة الشمس، وإذا كنت لا تتعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ، فإن مصادر الطعام تصبح أكثر أهمية، حيث توفر بعض الأطعمة، مثل البيض الكثير من فيتامين (د)، بينما يوفر البعض الآخر كميات أقل، حيث تتضمن بعض أهم مصادر الغذاء لفيتامين (د)، البيض، السردين، التونة، سمك السالمون والفطر.

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وائل لطفي

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