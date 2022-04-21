الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية فى المرج

مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص "متوفى إثر  إصابته برش خرطوش متفرق بالجسم" وإصابة شقيقه "برش خرطوش" وتم نقلهما للمستشفى، إثر مشاجرة بالمنطقة سكنهما بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول مصاب وشقيقه "متوفى"، وطرف ثاني، قاما على إثرها الطرف الثاني بإحضار أسلحة نارية وإطلاق أعيرة خرطوش تجاه المصاب وشقيقه "المتوفى" محدثان ما بهما من إصابات والتي أودت بحياة أحدهما، وكذا إصابة شخص آخر تصادف مروره بمحل الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة النارية وعدد من الطلقات النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

أجهزة وزارة الداخلية ملابسات المرج أحد الأشخاص متوفى مشاجرة

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وائل لطفي

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