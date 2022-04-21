برلمانية: مشروع توشكي الخير سيؤدي إلى سد الفجوة الغذائية

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع توشكي الخير، والذي يأتى في إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية والخروج من الوادي الضيق.

وقالت درويش إن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروع وعادت الحياة مرة أخرى له، حيث تم وضع المشروع ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4.5 مليون فدان.

وأشارت إلى أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة، بهدف استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، من خلال تخصيص الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة.

وأضافت سولاف درويش، أن مشروع توشكي الخير سيؤدي إلى سد الفجوة الغذائية والوصول الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، كما أنه يعد أحد أهم المشروعات العملاقة للاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى الزراعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجرى جولة تفقدية، صباح اليوم الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى، فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "أرض الخير"، واستمع الرئيس لشرح تفصيلي عن المشروعات الزراعية فى العديد من المناطق الزراعية المختلفة مثل توشكى والفرافرة وشرق العوينات وغيرها، فى إطار المشروعات الزراعية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى المجال الزراعى، حيث تم عرض أبرز المشروعات الزراعية.